Ο Γιώργος Λιανός για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor: “Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους”

Ο Γιώργος Λιανός έριξε την αυλαία του φετινού Survivor την Τετάρτη 20 Μαΐου και λίγες ώρες αργότερα μίλησε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Sfera «102,2». Ανέφερε πως ο Σταύρος Φλώρος είναι ο νικητής της ζωής. Όπως είπε, για εκείνον και την παραγωγή του ριάλιτι, στον τελικό έφτασαν ο 22χρονος τραυματίας και ο Μάνος Μαλλιαρός που του έσωσε τη ζωή.

Στο απόσπασμα που μετέδωσε η εκπομπή «Buongiorno» του Mega, ο Γιώργος Λιανός ακούγεται να λέει πως το τελευταίο επεισόδιο του φετινού Survivor, μεταδόθηκε για να πουν οι παίκτες του ριάλιτι αυτά που αισθάνονταν. Οι σκέψεις όλων βρίσκονται πάντα στον Σταύρο Φλώρο που δίνει τη μάχη της αποθεραπείας του σε εξειδικευμένο κέντρο των ΗΠΑ.

Ο Γιώργος Λιανός ανέφερε: «Βάλαμε μια τελεία για να κλείσει και να έχουν και τα παιδιά μια ευκαιρία να πουν μια κουβέντα πριν αποχωρήσουν. Τα παιδιά δεν το άκουσαν χθες πρώτη φορά. Το γύρισμα έγινε χθες το βράδυ. Για τυπικούς λόγους ανακοινώσαμε ότι νικητές ουσιαστικά… Για μένα ο τελικός έγινε στις 11 Μαΐου, εκείνο το πολύ άσχημο πρωινό που ξυπνήσαμε με την είδηση του τραγικού ατυχήματος. Στον τελικό για μένα, πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος.

Κερδίσανε και οι δυο. Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρα ο νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor. Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους. Θα την κουβαλάμε πάντα μέσα μας. Ευχόμαστε να έχει μια καλή ζωή από εδώ και πέρα. Έχει ισχυρούς ανθρώπους δίπλα του, που θα τον στηρίξουν όχι μόνο στα ιατρικά, αλλά σε όλα τα επίπεδα της ζωής του» είπε.

Ο Μιχάλης Σηφάκης τόνισε πως ο Σταύρος Φλώρος είναι ο πραγματικός νικητής του Survivor. Όσο για τον Μάνο Μαλλιαρό, που τον βοήθησε τη στιγμή του συμβάντος τον αποκάλεσε «Ψηλορείτη».

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες του Survivor την απόφαση να σταματήσει το παιχνίδι μετά το περιστατικό με τον Σταύρο Φλώρο. Αφού ενημέρωσε τους «Αθηναίους» και τους «Επαρχιώτες» για την πορεία της υγείας του 22χρονου.