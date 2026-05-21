Θεσσαλονίκη: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σήμερα στην Καλαμαριά

Ο Δήμος Καλαμαριάς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, διοργανώνει σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, από τις 09:30 έως τις 14:30, στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Καλαμαριά: Υγεία για Όλους».

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και με την παρουσία επαγγελματιών υγείας, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν ενημέρωση, συμβουλευτική και προληπτικούς ελέγχους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις:

  • Διακοπή καπνίσματος – συμβουλευτική και ενημέρωση
  • Στοματική υγεία – ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
  • Checkpoint – ενημέρωση και πρόληψη σε θέματα σεξουαλικής υγείας
  • Μητρικός θηλασμός – ενημέρωση και καθοδήγηση
  • Τεστ μνήμης
  • Μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης – διατροφική συμβουλευτική
  • Ψυχική υγεία – τεστ κατάθλιψης, δράσεις θετικής σκέψης και «Δέντρο Ευτυχίας», με τη συμμετοχή ψυχιάτρου
  • Πελματογράφημα
  • Όραμα Ελπίδας – ενημέρωση για την εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών
  • Γιατροί του Κόσμου – δερματολογικός έλεγχος σπίλων
  • ΕΚΑΒ – ενημέρωση πολιτών για Πρώτες Βοήθειες και βασική υποστήριξη ζωής
  • LLM Care – ενημέρωση και παρουσίαση ψηφιακών πελμάτων/σολών
  • Έλεγχος ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
  • Κλινική εξέταση μαστού – ψηλάφηση μαστού
  • Οφθαλμολογικός έλεγχος για καταρράκτη
  • Έλεγχος ακουστικής ικανότητας (κατόπιν ραντεβού)

Για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν εγκαίρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και το Κέντρο Υγείας 25ης Μαρτίου, με στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της πρόληψης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σημαντικά ζητήματα υγείας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πληροφορίες & Ραντεβού

2313 314 499

2313 314 498

Θεσσαλονίκη

