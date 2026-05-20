Ανδρουλάκης: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πληρώσει το κόστος των χαμένων ευκαιριών

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. «Τρία χρόνια η Νέα Δημοκρατία μας λέει “γιατί δεν πήγα να με ενημερώσουν” και σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ είπε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους που παρακολουθήθηκα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ουσιαστική τεκμηρίωση για την παρακολούθησή του. Χαρακτήρισε, δε, «προσβλητική για τη Δημοκρατία» τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της Δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου.

Χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία «αμετανόητη» και ότι «πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών». Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με σταθερότητα και παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική κυβερνητική επιλογή, σημειώνοντας ότι «είναι μια κυβερνητική επιλογή που μπορεί να φέρει και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα».

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικής απέναντι στις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και την ενίσχυση της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης. Αναφέρθηκε τόσο στο ζήτημα της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά όσο και στο καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη αποφασιστικότητα. «Η ιστορία ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας είναι μία χίμαιρα – πρέπει να κλείσει», είπε, προτείνοντας ένα νέο πλαίσιο σχέσεων Ευρώπης-Τουρκίας, με μοχλό πίεσης την τελωνειακή ένωση και σαφείς εγγυήσεις για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Αναφερόμενος στις προσωπικές επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται, απάντησε σε υψηλούς τόνους, προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις. «Η ηθική κρίνεται στα δύσκολα. Στην πολιτική ήθος και αξίες είναι όταν αντιμετωπίζεις το τέρας ευθέως – όχι όταν γίνεσαι τέρας για να αντιμετωπίσεις το τέρας».

