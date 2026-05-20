Δένδιας: Η Oυκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για το drone – Δεν ανήκω σε όσους έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών

Στο πόρισμα για το ουκρανικο drone που εντοπίστηκε γεμάτο εκρηκτικά σε θαλάσσια σπηλιά της Λευκάδας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο Athens Defence Summit (ADS), την έναρξη των εργασιών του οποίου ανακοίνωσε νωρίτερα.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για το πόρισμα πρόκειται για κατι εξαιρετικά επικίνδυνο, πρόκειται για ουκρανικο drone θαλάσσης – να ζητήσει συγνώμη η Ουκρανία – αν ειχε χτυπήσει κρουαζιερόπλοιο θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. 

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκει σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημά των «ήρεμων νερών». «Εξαρτάται από την Τουρκία αν θα γυρίσουμε σε επιχειρησιακή κρίση, εμείς δεν διεκδικούμε κάτι», είπε χαρακτηριστικά.


«Δεν πηγαν για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή»

Ο Νίκος Δένδιας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα που έχει προκύψει με τους πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο.

«Δεν πηγαν για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή, αλλά πυραύλους από το Ιράν που δεν έχουν εκτοξευτεί εδώ και έξι εβδομάδες», εξήγησε, ενώ για το θέμα που προκάλεσε η Τουρκία τόνισε:

«Έχω προειδοποιήσει για τον τουρκοκεντρισμό, ουδέποτε τοποθετήθηκαν εκεί για την Τουρκία. Ήταν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το Ιράν, είναι εθνική απόφαση δεν ρωτήσαμε το ΝΑΤΟ για να τους πάμε και να τους πάρουμε».

«Θα ζητήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση»

Μιλώντας για το εκλογικό κλίμα που καλλιεργείται το τελευταίο διάστημα, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις που αφορούν στην πολιτική σκηνη και προβλέπουν κυβερνησεις συνεργασίας, τονίζοντας ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να  σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

«Θα ζητήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά αυτό εξαρτάται από τον ελληνικό λαό», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. 

Νίκος Δένδιας

