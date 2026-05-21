Θεσσαλονίκη: Οδηγός ΚΤΕΛ έσβησε φωτιά από ΙΧ και έσωσε οικογένεια με δύο παιδιά – “Πήρα αμέσως τον πυροσβεστήρα και πήγα”

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στα Μάλγαρα την περασμένη Παρασκευή, όταν ΙΧ στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση ενός διερχόμενου οδηγού ΚΤΕΛ αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Όπως μετέδωσε η τηλεόραση του Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δρομολογίου από τον Βόλο προς τη Θεσσαλονίκη, στο οποίο επέβαιναν περίπου 45 επιβάτες. Ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκε το φλεγόμενο όχημα στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων και χωρίς δεύτερη σκέψη σταμάτησε το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο οδηγός κατέβηκε άμεσα από το όχημα του ΚΤΕΛ, πήρε πυροσβεστήρα που είχε στο λεωφορείο καταφέρνοντας να περιορίσει τις φλόγες πριν επεκταθούν.

Τι λέει ο οδηγός που έσωσε την οικογένεια

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο οδηγός του λεωφορείου, Παναγιώτης Εκίζογλου περιέγραψε τα όσα συνέβησαν.

«Την Παρασκευή το μεσημέρι, στο ύψος των Μαλγάρων, λίγο πριν από τα διόδια, είδα ένα αυτοκίνητο στα αριστερά μου να βγάζει φλόγες από το καπό. Σταμάτησα δεξιά, πήρα αμέσως τον πυροσβεστήρα και κατευθύνθηκα προς το όχημα. Η μητέρα με τα παιδάκια είχαν ήδη βγει και βρίσκονταν πίσω από το αυτοκίνητο. Το παιδί, παρόλο που ήταν πολύ αγχωμένο, προσπάθησε και άνοιξε το καπό ενώ αυτό καιγόταν. Το κρατούσε ανοιχτό κι εγώ, με τον πυροσβεστήρα, κατάφερα να σβήσω εντελώς τη φωτιά», είπε αρχικά ο οδηγός του λεωφορείου.

Και συνέχισε: «Τους άφησα και ένα μπουκάλι νερό και στη συνέχεια έφυγα για τον προορισμό μου. Από μπροστά μου πέρασαν πολλά αυτοκίνητα, όμως δεν σταμάτησε κανείς. Μόνο ένας ακόμη οδηγός λεωφορείου. Αυτό με στεναχώρησε λίγο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι επιβάτες τον χειροκρότησαν για την πράξη ανθρωπιάς και ψυχραιμίας που επέδειξε.