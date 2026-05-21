Καιρός: Έρχεται επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Η πιο δύσκολη μέρα το Σάββατο

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο (22.05.2026) Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα βορειοανατολικά και την Πελοπόννησο.

Το Σάββατο σύμφωνα με την ΕΡΤ προβλέπεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα, με έντονη συννεφιά, αρκετές βροχοπτώσεις και καταιγίδες τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στο Αιγαίο, ενώ την Κυριακή αναμένεται μια μικρή βελτίωση, χωρίς όμως να εκλείψει η αστάθεια.

Για σήμερα από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να αναπτυχθεί έντονη αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και στην Πελοπόννησο, ενώ φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε αρκετές ορεινές περιοχές της υπόλοιπης χώρας. Πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες υπάρχει και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ περιορισμένη αστάθεια αναμένεται και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ. Στα υπόλοιπα πελάγη οι άνεμοι θα κυμανθούν στα 4 με 5 μποφόρ.

Όσον αφορά στη θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο. Θα φτάσει γύρω στους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή (22.05.2026)

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από αργά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (23.05.2026)

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Κυριακή (24.05.2026)

Στα ανατολικά κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το απόγευμα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα (25.05.2026)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.