Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος ξεκίνησε την ανάβαση από το Λιτόχωρο με προορισμό τον Μύτικα και τις τελευταίες ώρες αγνοείται η τύχη του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκαέξι πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας, εθελοντές και γίνονται πτήσεις με drones, ενώ παρά τις έρευνες στην περιοχή δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του.

Επιπλέον, τρεις εθελοντές διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης επιχειρούν από σήμερα τα ξημερώματα στην μεγάλη επιχείρηση έρευνας για 25χρονο αγνοούμενο ορειβάτη, στον Όλυμπο.

Οι εθελοντές της ΕΟΔ, που επιχειρούν σε συνεργασία με την ΕΜΑΚ, βρίσκονται στην περιοχή της Κακόσκαλας, σε υψόμετρο 2.700 μ, όπου φαίνεται πως εθεάθη τελευταία φορά ο αγνοούμενος άντρας από την Ισπανία.

Οι συνθήκες στο υψόμετρο αυτό είναι ιδιαίτερα δυσχερείς, με χιόνι, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και πυκνή ομίχλη.

Ο Ισπανός έχει να δώσει σημεία ζωής από χθες το απόγευμα, όταν και ξεκίνησε την ανάβασή του από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προς την κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα.