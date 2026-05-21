Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στο δημαρχείο Πανοράματος

Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς αναλαμβάνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, διοργανώνοντας εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας από τις 18 έως και τις 22 Μαΐου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» και την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας».

Με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά ζωής, ο δήμος καλεί τους πολίτες να αφιερώσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, προσφέροντας αίμα σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Ελένη Γιαννούδη, υπογράμμισε τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, σημειώνοντας πως «η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη που μπορεί να αλλάξει το αύριο ενός ανθρώπου», ενώ τόνισε ότι κάθε προσφορά αίματος δίνει ελπίδα και δύναμη ζωής σε όσους δοκιμάζονται.

Το πρόγραμμα των αιμοδοσιών

Οι αιμοδοσίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 12:00 έως τις 19:00, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα για τις επόμενες ημέρες:

Πέμπτη 21 Μαΐου: Δημαρχείο Πανοράματος

Παρασκευή 22 Μαΐου: Αίθουσα εκδηλώσεων «Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη» στην Κοινότητα Χορτιάτη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 331093 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ygeia@pilea-hortiatis.gr.

Σημειώνεται ότι κάθε εθελοντής αιμοδότης έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αίμα για την τράπεζα αίματος της επιλογής του, χωρίς περιορισμούς. Παράλληλα, στους χώρους των αιμοδοσιών θα πραγματοποιείται ενημέρωση για την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών και αιμοπεταλίων, ενισχύοντας το έργο του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, τόνισε ότι «η αλληλεγγύη είναι το οξυγόνο της τοπικής κοινωνίας», καλώντας παλιούς και νέους αιμοδότες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια, επισημαίνοντας πως «η εθελοντική αιμοδοσία είναι η ύψιστη μορφή πολιτισμού και ανιδιοτέλειας».