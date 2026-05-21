Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή από τη Θεσμών: “Μετέτρεψαν απόρρητη διαδικασία σε σουρωτήρι”

Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή διαλόγων από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά το briefing των πολιτικών συντακτών, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη πρακτική» που προσβάλλει τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση». Όπως ανέφερε, η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς απορρήτου και μυστικότητας, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε «μια απόρρητη διαδικασία σε σουρωτήρι», παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται –όπως είπε– ως υπερασπιστής του κράτους δικαίου και του σεβασμού στους νόμους και το Σύνταγμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε ακόμη το ΠΑΣΟΚ ότι δεν περιορίστηκε σε επίσημη ενημέρωση μετά τη συνεδρίαση, αλλά προχώρησε σε διαρροή αποσπασματικών διαλόγων προς δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για «προϊόν ραπτικής». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι οι διαρροές αφορούν τον νυν διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος –όπως σημείωσε– ασκεί σήμερα κρίσιμα καθήκοντα για την ασφάλεια της χώρας. «Εκτός από παράνομη και αντίθετη σε κάθε λογική σεβασμού των θεσμών και των νόμων, είναι και επικίνδυνη πρακτική αυτή που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, προσθέτοντας πως «η ανευθυνότητα και το θράσος έχουν τα όριά τους».

Αναφερόμενος, τέλος, στη στάση της κυβέρνησης σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει θέμα φόβου», διευκρινίζοντας πως οι αποφάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα ανακοινωθούν επίσημα κατά τη σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία.

ΠΑΣΟΚ Παύλος Μαρινάκης

