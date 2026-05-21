Θεσσαλονίκη: Οδηγός έπιασε τιμόνι υπό την επήρεια μέθης και μπήκε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας

Ένας 23χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη καθώς έπιασε τιμόνι υπό την επήρεια μέθης και μπήκε ανάποδα σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Το περιστατικό έγινε χθες τα ξημερώματα γύρω στις 05:30, όταν ο 23χρονος εντοπίστηκε από την Αστυνομία να κινείται ανάποδα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, ενώ διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον νεαρό οδηγό και χθες οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο και τον καταδίκασε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Δικαστήριο του επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε- σήμερα τα ξημερώματα – ανάποδα στη οδό Βασ. Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.

«Μπήκα και βγήκα αμέσως δεξιά, μόλις κατάλαβα ότι ήταν μονόδρομος. Είμαι από πόλη της επαρχίας και δεν γνωρίζω του δρόμους», είπε, προσθέτοντας πως επέστρεφε από τη δουλειά του σε νυχτερινό κατάστημα και είχε καταναλώσει «2 με 3 ποτά». «Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα της εργασίας μου», συμπλήρωσε.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μετατρέποντας την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως- η εκτέλεσή της οποίας ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για διάστημα τριών μηνών.