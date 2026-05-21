Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 41χρονο για ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο

Συνελήφθη 41χρονος ημεδαπός, υπάλληλος καταστήματος ψιλικών, μετά από τεχνικό έλεγχο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως διαπιστώθηκε είχε παραβιαστεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον μετρητή.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.