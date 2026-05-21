Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ληστές μπουκάρουν με όπλο σε ψιλικατζίδικο και απειλούν τον υπάλληλο – Βίντεο ντοκουμέντο

Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε σήμερα τα ξημερώματα ένα κατάστημα ψιλικών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης με τους τρεις δράστες να αποχωρούν αρπάζοντας μετρητά και καπνικά προϊόντα.

Η ληστεία έγινε γύρω στις 02:45 σήμερα τα ξημερώματα. Τρείς ληστές έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους μπούκαραν στο κατάστημα επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος στην περιοχή της Τριανδρίας, με τον έναν από αυτόν να κρατά όπλο. Αφού απείλησαν τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα και τράπηκαν σε φυγή.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας κατέγραψαν καρέ καρέ τις κινήσεις των δραστών. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr, οι τρεις δράστες μπουκάρουν στο κατάστημα με τον έναν από αυτούς να κρατά το όπλο.

Ο δράστης που οπλοφορεί προτάσσει το όπλο προς τον υπάλληλο και τον απομακρύνει από το ταμείο ενώ οι άλλοι δύο δρουν ανενόχλητοι και να αδειάζουν τις προθήκες με τα καπνικά προϊόντα, τα οποία και τοποθετούν σε μαύρες σακούλες. Ο ένας μάλιστα άνοιξε την ταμειακή μηχανή και άρπαξε τα χρήματα που υπήρχαν σε αυτή.

Αφού άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα, οι τρεις ληστές τράπηκαν σε φυγή. Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.