Πιερρακάκης στους FT: Απολύτως απαραίτητες πολλές από τις μεταρρυθμίσεις της τρόικας για τη σημερινή απόδοση της χώρας

Πολλές από τις επώδυνες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα ως προϋπόθεση για τη διεθνή της διάσωση ήταν «απολύτως απαραίτητες», όπως αναγνώρισε ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η Αθήνα είχε υποχρεωθεί από την τρόικα των διεθνών δανειστών να μειώσει τις δαπάνες και να απελευθερώσει την οικονομία, ώστε να έχει πρόσβαση σε συνολικά πάνω από 250 δισ. ευρώ χρηματοδοτικής βοήθειας το διάστημα μεταξύ 2010 και 2018.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ κατηγορήθηκαν από πολλούς Έλληνες για τα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης χρέους, όταν η χώρα υπέφερε από μαζική ανεργία και πολιτικές αναταράξεις.

Σήμερα, όμως, η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της, όπου τα φορολογικά έσοδα υπερβαίνουν τις κρατικές δαπάνες, εξαιρουμένων των τόκων, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Ο υπουργός Οικονομικών της χώρας και Πρόεδρος του Eurogroup, δήλωσε στους Financial Times πως «υπήρχαν πολλές μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων σταθεροποίησης που ήταν απολύτως απαραίτητες».

«Ήταν η sine qua non προκειμένου να επιτευχθεί η σημερινή απόδοση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη λατινική φράση που υποδηλώνει αναγκαία προϋπόθεση.

Ωστόσο, ο Πιερρακάκης σημείωσε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την τρόικα είχε τόσο «θετικές» όσο και «αρνητικές» πτυχές. «Θα πρότεινα στο μέλλον να μάθουμε τα διδάγματα από την εφαρμογή αυτή και να προσπαθήσουμε, αν κάποια χώρα χρειαστεί βοήθεια, να εφαρμόσουμε ό,τι λειτούργησε αντί για ό,τι δεν λειτούργησε», πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πλέον «καλά προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει εξωτερικά σοκ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», εν μέρει λόγω των μεταρρυθμίσεων μετά το 2010 για τη βελτίωση της είσπραξης φόρων.

Ορισμένοι εκ των αρχιτεκτόνων του προγράμματος της τρόικας παραδέχονται, πλέον, ότι οι μεταρρυθμίσεις επιβλήθηκαν με υπερβολικό κοινωνικό κόστος. Οι επώδυνες μεταρρυθμίσεις, που αφορούσαν επίσης συντάξεις και αγορά εργασίας, οδήγησαν σε μείωση του ΑΕΠ κατά 25% μεταξύ 2008 και 2013. Η ανεργία εκτοξεύτηκε στο 26,6% το 2014 από 8% πριν από την κρίση. Οι διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας κατά των μέτρων λιτότητας έγιναν καθημερινό φαινόμενο.

«Είχαμε υπερβολική λιτότητα [στην Ελλάδα]. Πιστεύω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε», δήλωσε ο Μάρκο Μπούτι, πρώην διευθυντής του τμήματος οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις εκείνη την περίοδο της βαθιάς κρίσης υπό πίεση δεν ήταν δίκαιες και στην πραγματικότητα ήταν αρκετά καταστροφικές», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισσελμπλουμ. «Τα χειριστήκαμε καλά; Όχι. Είμαστε καλύτερα; Ναι, αλλά με μεγάλο κόστος».

Μέχρι το τέλος του έτους, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης. Το συνολικό χρέος της, που είχε κορυφωθεί στο 209% του ΑΕΠ το 2020, αναμένεται να μειωθεί στο 137,6% φέτος, κάτω από αυτό της Ιταλίας. «Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει», δήλωσε ο Πιερρακάκης.

Η χώρα βγήκε επίσημα από το πρόγραμμα διάσωσης το 2018, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των δανείων του ΔΝΤ νωρίτερα από το πρόγραμμα, το 2022.

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ στις χώρες που κάποτε έφτασαν την Ευρωζώνη στα όρια κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, Ιρλανδίας και Ισπανίας, ξεπερνά πλέον την επέκταση στις «κορυφαίες» οικονομίες της Ευρωζώνης, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Ενώ οι λόγοι χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθούν σε αυτές τις τέσσερις χώρες έως το 2027, θα συνεχίσουν να αυξάνονται συνολικά στην Ευρωζώνη και στην Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στο συνέδριο FT Energy στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν μια «ενδιαφέρουσα αναλογία» ότι αυτές οι χώρες «στην πραγματικότητα τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα δημοσιονομικά από τις υπόλοιπες σήμερα».

«Οι χώρες που υλοποίησαν μεταρρυθμίσεις πριν από 10 έως 15 χρόνια είναι αυτές που σήμερα υπερέχουν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη», δήλωσε ο Λουίς ντε Γκίντος, απερχόμενος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε πρόσφατη συνέντευξή του στους FT. «Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά την ιδιοκτησία και την επιβολή της τρόικας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, στο τέλος, οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν», κατέληξε.