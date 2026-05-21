Μίλτος Καρατζάς: Είχα πάθει σοβαρή ουρολοίμωξη, ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και 5 εβδομάδες σε κώμα

Ο Μίλτος Καρατζάς μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν και είχε σαν αποτέλεσμα να βρεθεί – όπως είπε – 13 μέρες διασωληνωμένος και άλλες 5 εβδομάδες σε κώμα. Επρόκειτο για μια ουρολοίμωξη που ξεπεράστηκε μετά από θεραπεία. Ο παραγωγός ποτέ δεν ξέχασε τα όσα έζησε εκείνο το διάστημα.

«Μετά από μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου, πλέον είμαι καλά. Είχα πάθει μια σοβαρή ουρολοίμωξη, η οποία με έριξε στο κρεβάτι πάρα πολύ άσχημα και ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και άλλες πέντε εβδομάδες σε κώμα. Τα παιδιά μου φοβήθηκαν ότι θα με χάσουν. Ευτυχώς συνήλθα και τώρα είμαι μια χαρά», είπε αρχικά ο Μίλτος Καρατζάς.

«Παραμονή Χριστουγέννων του 2024 μπαίνει ο γιος μου στο σπίτι και με βλέπει λιπόθυμο στο πάτωμα. Με πήρε, με πήγε στο νοσοκομείο και ακολούθησαν τα υπόλοιπα», συμπλήρωσε ο Μίλτος Καρατζάς.

Από τη σοβαρή αυτή ταλαιπωρία και την πολυήμερη νοσηλεία, ο Μίλτος Καρατζάς έχασε 22 κιλά και η εξωτερική του εμφάνιση άλλαξε ριζικά.

Ο Μίλτος Καρατζάς ξεπέρασε πλήρως τον κίνδυνο, ανάρρωσε και έχει επιστρέψει κανονικά στις δραστηριότητές του, πραγματοποιώντας μάλιστα δημόσιες και τηλεοπτικές εμφανίσεις