MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σκιάθος: Βρετανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από ύψος δύο μέτρων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δυσάρεστη κατάληξη είχαν οι διακοπές για 60χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία στη Σκιάθο, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από ύψος περίπου δύο μέτρων και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια νυχτερινής εξόδου της γυναίκας στο νησί. Η 60χρονη βρισκόταν σε κατάστημα της περιοχής και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ. Κάποια στιγμή φέρεται να επιχείρησε να καθίσει σε υπερυψωμένο πεζούλι, όμως έχασε την ισορροπία της και έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Από την πτώση υπέστη σοβαρά κατάγματα στον θώρακα, προκαλώντας άμεσα κινητοποίηση των υγειονομικών και διασωστικών αρχών του νησιού. Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη Σκιάθος και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι η γυναίκα στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ακόμη πιο σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς, δεδομένου του ύψους και του τρόπου πρόσκρουσης.

Σκιάθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Έντονη διαφωνία Τραμπ- Νετανιάχου για το Ιράν: Η πρόταση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις και η αντίδραση του Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Βρετανία: Ραδιοφωνικός σταθμός ανακοίνωσε κατά λάθος τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου και έπαιξε το “God Save the King”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια, το αυτοκίνητο των δραστών έπεσε σε δέντρο μετά από καταδίωξη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις αύριο στην Καλαμαριά

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί εμφανίστηκε με μπερέδες στο Φεστιβάλ των Καννών

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Καλλιόπη Ταχτσόγλου: Αγάπησα πολύ τη Μαρούσκα στους “Δύο ξένους” – Τι είπε για τη Ντίνα Κώνστα και τη Χρυσούλα Διαβάτη