Θεσσαλονίκη: Τρεις ληστές μπούκαραν με όπλο σε ψιλικατζίδικο και άρπαξαν μετρητά και καπνικά προϊόντα
Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε σήμερα τα ξημερώματα ένα κατάστημα ψιλικών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η ληστεία έγινε γύρω στις 02:45 σήμερα τα ξημερώματα. Τρείς ληστές έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους μπούκαραν στο κατάστημα επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος στην περιοχή της Τριανδρίας, με τον έναν από αυτόν να κρατά όπλο. Αφού απείλησαν τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα και τράπηκαν σε φυγή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ληστές έφυγαν με το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και με καπνικά προϊόντα μεγάλης χρηματικής αξίας.
Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
