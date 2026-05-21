Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: 21χρονος χωρίς δίπλωμα προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο και συνελήφθη

Καταδίωξη έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Χαλάνδρι όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας αρνήθηκε να υπακούσει στο σήμα αστυνομικών της Άμεσης Δράσης και προσπάθησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3.25 όταν αστυνομικοί που επέβαιναν σε περιπολικό είδαν τη μηχανή στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τζαβέλλα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, πέρασε κόκκινο φανάρι και άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.

Στη συμβολή των οδών Αετιδέων και 23ης Μαρτίου στον Χολαργό ο οδηγός εγκατέλειψε το δίκυκλο και διέφυγε πεζός. Τελικά εντοπίστηκε λίγο παρακάτω και συνελήφθη.

Πρόκειται για έναν 21χρονο ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

