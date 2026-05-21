Μιχάλης Σηφάκης: Ο Σταύρος Φλώρος είναι πραγματικός Survivor, “Ψηλορείτης” ο Μάνος Μαλλιαρός

Ως έναν πραγματικό Survivor χαρακτήρισε ο Μιχάλης Σηφάκης τον Σταύρο Φλώρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι, τονίζοντας ότι τον ξεχώρισε από πολύ νωρίς σε τέτοιο βαθμό, που θα ήθελε να είναι γιος του.

Στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι, που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ την Τετάρτη 20 Μαΐου, ο Γιώργος Λιανός έριξε την αυλαία. Νωρίτερα οι διαγωνιζόμενοι πήραν τον λόγο και μίλησαν για το ατύχημα. Ο Μιχάλης Σηφάκης έστειλε ευχές στον 22χρονο και συγχαρητήρια στον Μάνο Μαλλιαρό που τον έσωσε.

Ο Μιχάλης Σηφάκης τόνισε πως ο Σταύρος Φλώρος είναι ο πραγματικός νικητής του Survivor. Όσο για τον Μάνο Μαλλιαρό, που τον βοήθησε τη στιγμή του συμβάντος τον αποκάλεσε «Ψηλορείτη». Οι παίκτες του ριάλιτι έδειχναν στεναχωρημένοι κατά τη διάρκεια του τελευταίου συμβουλίου στον Άγιο Δομίνικο. Το σοβαρό ατύχημα τους σόκαρε και όλοι τους δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη.

Όπως είπε ο Μιχάλης Σηφάκης: «Στην πρώτη τελετή στο αγώνισμα, είχα πει ότι θέλω τον Σταύρο για γιο μου. Όσες ημέρες τον έζησα με την ωριμότητά του και την αθωότητά του, πλέον είναι οικογένειά μου.

Εδώ είμαστε 11 οικογένειες, μία του Σταύρου 12 και μία του Μάνου 13. Αυτές οι 13 οικογένειες πλέον είναι μία. Μάνο στάθηκες σαν Ψηλορείτης, Σταύρο είσαι πραγματικός Survivor, όχι μόνο του 2026, εύχομαι να είσαι για πάντα Survivor της ζωής και μην υπάρξει άλλος. Σ’ αγαπώ πολύ».