Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 69χρονος οδηγός μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη

Συνελήφθη χθες 69χρονος ημεδαπός μετά από τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Κορδελιού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όταν ενεπλάκη σε σύγκρουση με άλλο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 69χρονος αποχώρησε από το σημείο του ατυχήματος χωρίς να προβεί στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.