Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε η Σοφία Παυλίδου και δήλωσε δημοσίως ποια ήταν η δυσκολότερη συζήτηση που έχει κάνει ποτέ με τους δίδυμους γιους της.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Χριστιάνας Αριστοτέλους, «Με Αγάπη Χριστιάνα» στον Alpha Κύπρου. Τα όσα είπε η Σοφία Παυλίδου προβλήθηκαν την Τετάρτη (20.05.2026) στο «Happy Day».

«Στη ζωή μας συμβαίνουν πολλά περιστατικά που μπορείς να χάσεις το κέντρο σου. Ακόμα και το διαζύγιό μου ήταν μια περίοδος που ήθελε προσπάθεια. Είναι δυσκολίες αυτές της ζωής», δήλωσε αρχικά η Σοφία Παυλίδου.

«Η πιο δύσκολη συζήτηση με τα παιδιά μου ήταν η ανακοίνωση του διαζυγίου. Σε όποια ηλικία και να είναι, γιατί εμένα ήταν 15 χρονών, πρέπει να δώσει μια λογική εξήγηση», είπε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

«Επειδή κατάλαβαν ότι εγώ και ο πατέρας τους έχουμε μια αγάπη και ότι δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά, απλά ένα σπίτι, έφυγε αυτό. Γιατί εμείς με τον Χρήστο κάναμε μαζί ταξίδια, τραπέζια, οπότε έγινε πολύ ομαλά αυτό», είπε στη συνέχεια η Σοφία Παυλίδου.