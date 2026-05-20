MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σοφία Παυλίδου: Η πιο δύσκολη συζήτηση με τα παιδιά μου ήταν η ανακοίνωση του διαζυγίου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε η Σοφία Παυλίδου και δήλωσε δημοσίως ποια ήταν η δυσκολότερη συζήτηση που έχει κάνει ποτέ με τους δίδυμους γιους της.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Χριστιάνας Αριστοτέλους, «Με Αγάπη Χριστιάνα» στον Alpha Κύπρου. Τα όσα είπε η Σοφία Παυλίδου προβλήθηκαν την Τετάρτη (20.05.2026) στο «Happy Day».

«Στη ζωή μας συμβαίνουν πολλά περιστατικά που μπορείς να χάσεις το κέντρο σου. Ακόμα και το διαζύγιό μου ήταν μια περίοδος που ήθελε προσπάθεια. Είναι δυσκολίες αυτές της ζωής», δήλωσε αρχικά η Σοφία Παυλίδου.

«Η πιο δύσκολη συζήτηση με τα παιδιά μου ήταν η ανακοίνωση του διαζυγίου. Σε όποια ηλικία και να είναι, γιατί εμένα ήταν 15 χρονών, πρέπει να δώσει μια λογική εξήγηση», είπε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

«Επειδή κατάλαβαν ότι εγώ και ο πατέρας τους έχουμε μια αγάπη και ότι δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά, απλά ένα σπίτι, έφυγε αυτό. Γιατί εμείς με τον Χρήστο κάναμε μαζί ταξίδια, τραπέζια, οπότε έγινε πολύ ομαλά αυτό», είπε στη συνέχεια η Σοφία Παυλίδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα “κάγκελα” οι περιπτεράδες για την απαγόρευση των προϊόντων κάνναβης – “Δεν πουλάμε σε ανήλικους”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Νέο βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok: “Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Νίκος Ζιάγκος για Μαρία Καρυστιανού: Είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα, πήρε σπαθί και τα έβαλε με το σύστημα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ώρες πριν

Οσμή στα νότια προάστια: “Στον Σαρωνικό εντοπίζεται η πηγή της” λέει ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης – Τα δύο επικρατέστερα σενάρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πληρώσει το κόστος των χαμένων ευκαιριών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Β. Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης