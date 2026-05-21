Νέα ανάρτηση Τσίπρα: Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα

Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, όπως είχε γνωστοποιήσει προ ημερών ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σήμερα ο κ. Τσίπρας έκανε νέα ανάρτηση στα socialmedia για την επερχόμενη ανακοίνωση του κόμματός του στις 26 Μαΐου, στο Θησείο.

Δημοσιεύοντας μια αθλητική φανέλα με το νούμερο 26, ο κ. Τσίπρας γράφει: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα».