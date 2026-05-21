Ρύθμιση οφειλών: Εντός Ιουνίου οι 72 δόσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις – Ποιες οφειλές εξαιρούνται

Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο.

Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023, ενώ βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση των νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

Ποιες οφειλές εντάσσονται

Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δεν είχαν ρυθμιστεί έως την 1η Απριλίου 2024. Αντίθετα, εξαιρούνται οι οφειλές προς δήμους, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στις 72 δόσεις, θα πρέπει πρώτα να έχει εξοφλήσει ή να έχει ρυθμίσει τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1/1/2024 και μετά, μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων ή άλλου διαθέσιμου εργαλείου.

Οι βασικοί όροι της ρύθμισης

Η νέα ρύθμιση προβλέπει έως 72 μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 30 ευρώ, ετήσιο επιτόκιο 5,84%, χωρίς «κούρεμα» της βασικής οφειλής. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και προσαυξήσεις ή πρόστιμα, τα οποία θα κατανεμηθούν στις δόσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις:

περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα έχουν οφειλές ύψους 32 δισ. ευρώ,

περίπου 284.000 επιχειρήσεις χρωστούν συνολικά 64 δισ. ευρώ.

Συνολικά, η ρύθμιση εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει οφειλές που προσεγγίζουν τα 96 δισ. ευρώ.

Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στη νέα διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες που είχαν παλαιότερες ρυθμίσεις αλλά τις έχασαν, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα επανένταξης και νέας αποπληρωμής των χρεών τους.

Η ρύθμιση θα χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, δεν υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις και δεν τακτοποιούνται νέες οφειλές εντός δύο μηνών. Σε αυτή την περίπτωση αναβιώνει το σύνολο των χρεών, επανέρχονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και χάνονται τα ευεργετήματα της ρύθμισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ρύθμιση θα δίνει δυνατότητα για 72 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση 30 ευρώ, χωρίς κούρεμα της βασικής οφειλής.

Πηγή: ertnews.gr