Επιβεβαιώθηκε η μηνιγγίτιδα στον μαθητή που νοσηλεύεται στο Ρίο

Επιβεβαιώθηκε πως ο μαθητής ο οποίος νοσηλεύεται στο Ρίο διαγνώστηκε επίσημα με μηνιγγίτιδα. Ο θείος του 18χρονου μαθητή ειδικού σχολείου από την Ηλεία, περιέγραψε τις ώρες αγωνίας που ζει η οικογένεια του παιδιού.

«Οι γιατροί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, το παιδί είναι στη ΜΕΘ. Η κατάστασή του είναι βαριά αλλά σταθερή» ανέφερε ο θεός του 18χρονου σύμφωνα με το patrisnews.gr

Επέστρεψε με έντονο πονοκέφαλο από το Λουτράκι

Σύμφωνα με τον θείο του 18χρονου o μαθητής είχε ταξιδέψει στο Λουτράκι, όπου συμμετείχε στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2026», οι οποίοι ολοκληρώθηκαν πρόσφατα (διεξήχθησαν από τις 8 έως τις 13 Μαΐου 2026) με τη συμμετοχή περισσότερων από 450 αθλητών από ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το πρόβλημα υγείας εκδηλώθηκε αμέσως μόλις το παιδί επέστρεψε από τη διοργάνωση. Όπως αναφέρει ο συγγενής του, ο 18χρονος γύρισε στο σπίτι του έχοντας έντονο πονοκέφαλο, ο οποίος μέσα στις επόμενες ώρες επιδεινώθηκε ραγδαία, οδηγώντας στην εσπευσμένη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στη διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

«Απαιτείται ιχνηλάτηση»

Η οικογένεια του 18χρονου στο χωριό έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των γιατρών. Ωστόσο, ο θείος του μαθητή επισημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος για εκατοντάδες συναθλητές του 18χρονου που βρέθηκαν στο ίδιο περιβάλλον:

«Το παιδί προφανώς είχε έρθει σε επαφή με πολλά άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Υπάρχει μεγάλος φόβος για την υγεία και των υπόλοιπων παιδιών που συμμετείχαν. Απαιτείται να γίνει άμεσα ιχνηλάτηση από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να προστατευτούν και άλλοι άνθρωποι που ίσως κινδυνεύουν» τόνισε ο θείος του μαθητή.

Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τη σύνδεση του κρούσματος με τη μαζική αθλητική διοργάνωση στο Λουτράκι, το ζήτημα περνά πλέον στα χέρια του ΕΟΔΥ και των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να ξεκινήσει ο εντοπισμός και η ενημέρωση των στενών επαφών του 18χρονου, με σκοπό την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου.