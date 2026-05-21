Η ΤτΕ προειδοποιεί για διαδικτυακές απάτες και μεταφορές χρημάτων στο όνομα του Γιάννη Στουρνάρα

Η ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδος) προειδοποιεί τους πολίτες για ψευδή δημοσιεύματα στα οποία δήθεν παρουσιάζεται ο διοικητής της, Γιάννης Στουρνάρας, ενώ τονίζει πως οι επιτήδειοι επιχειρούν να «πατήσουν» στο όνομα της, με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού και την απόσπαση χρημάτων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΤτΕ, ο Γιάννης Στουρνάρας εμφανίζεται σε δημοσιεύματα «πειραγμένα» μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, μερικά εκ των οποίων επικαλούνται και την ίδια την τράπεζα, προκειμένου να εξαπατήσουν τους πολίτες και να αποσπάσουν χρήματα από εκείνους.

Ανάμεσα σε άλλα, η ΤτΕ αναφέρει πως το όνομα, οι λογότυποί της και άλλα στοιχεία/χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους σε σχέση με εικονικές οικονομικές συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες που ενέχουν απάτη, ενώ ενίοτε αναφέρεται ως η τράπεζα μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται πληρωμές ή συναλλαγές, με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού και την απόσπαση χρημάτων.

Η τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι η ίδια δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις και δεν εισπράττει προμήθειες για τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, δεν αποδέχεται καταθέσεις από τα εν λόγω πρόσωπα και επιχειρήσεις και δεν εκδίδει βεβαιώσεις για την αποδέσμευση κεφαλαίων.

Καλεί το κοινό να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με πρόσωπα που επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, να μην αποστέλλει χρήματα και να μην αποκαλύπτει στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών του σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι την εκπροσωπεί ή ότι σχετίζεται με εκείνη στο πλαίσιο τραπεζικών εργασιών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του ονόματος, των λογότυπων ή της διεύθυνσής της για σκοπούς εξαπάτησης του κοινού. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξη αμφιβόλου προελεύσεως εγγράφων μηνυμάτων ή/και emails, τα οποία αναφέρονται στην Τράπεζας της Ελλάδος ή παρουσιάζονται ως προερχόμενα από αυτήν, ή σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή του τέτοια στοιχεία, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως ή να συμβουλευθεί τις αρμόδιες αρχές.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Είναι ενήμερη η Τράπεζα της Ελλάδος για τυχόν περιπτώσεις απάτης;

Ναι. Οι πολίτες αναφέρουν περιπτώσεις απάτης όπου γίνεται κατάχρηση του ονόματος και/ή του λογότυπου της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και περιπτώσεις όπου το όνομα μελών του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος χρησιμοποιείται ψευδώς.

Εάν κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα που έχετε λάβει σας φαίνεται ύποπτο, μην κάνετε κλικ σε κανέναν σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό, μην ανοίξετε κανένα από τα συνημμένα αρχεία και μην απαντήσετε σε προσκλήσεις ή αιτήσεις.

Αν κάποιος έχει επικοινωνήσει μαζί σας λέγοντας ότι έχει στην κατοχή του χρήματα που σας ανήκουν και ότι εργάζεται για την Τράπεζα της Ελλάδος, πρόκειται για απάτη. Δεν είμαστε εμπορική τράπεζα, οπότε δεν διαθέτουμε λογαριασμούς για το κοινό.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ποτέ δεν θα σας ζητήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με ηλεκτρονικό μήνυμα, τηλεφωνική κλήση, γραπτό μήνυμα ή άμεσο μήνυμα.

Τα μέλη της Διοίκησης της ΤτΕ και το προσωπικό της δεν θα επικοινωνήσουν ποτέ μαζί σας για προσωπικά, χρηματικά ή οικονομικά θέματα.

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις απάτης

Η ΤτΕ τονίζει προς τους πολίτες ότι έχουν μπει στο στόχαστρο των απατεώνων, όταν επιβεβαιώνεται μια από τις παρακάτω κινήσεις.

Σας λένε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εμπορική τράπεζα που παρέχει διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες

Σας λένε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττει προμήθεια για τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων

Σας ζητούν να πραγματοποιήσετε πληρωμή μέσω ψευδούς διαδικτυακού τόπου ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος ή ψευδούς τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας της Ελλάδος

Σας ζητούν να πραγματοποιήσετε πληρωμή επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος μπλοκάρει τις μεταφορές χρημάτων

Σας ζητούν να πραγματοποιήσετε πληρωμή επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει καταθέσεις ή πληρωμές για την αγορά /εκταμίευση bitcoin ή άλλων κρυπτονομισμάτων ή επειδή ανακτά κεφάλαια για άτομα που έχουν πέσει θύματα απάτης

Σας παροτρύνουν να λάβετε δάνειο από την Τράπεζα της Ελλάδος με πολύ ελκυστικούς όρους



Πώς θα αναγνωρίσετε την απάτη

Ελέγξτε τον αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος: ένα μήνυμα με αποστολέα την Τράπεζα της Ελλάδος θα προέρχεται πάντοτε από ηλεκτρονική διεύθυνση που λήγει σε @bankofgreece.gr

Ποτέ μην εμπιστεύεστε ένα προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ελέγξτε το κείμενο για ασυνήθιστες διατυπώσεις ή τυπογραφικά λάθη.

Ελέγξτε τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό μήνυμα: περάστε το ποντίκι σας πάνω από τον σύνδεσμο χωρίς να κάνετε κλικ σε αυτόν. Έτσι θα δείτε το πλήρες κείμενο του συνδέσμου. Κάποια προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα το εμφανίσουν στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Εάν δεν αναφέρεται στο bankofgreece.gr, το ηλεκτρονικό μήνυμα είναι πιθανώς δόλιο.

Γενικά να είστε επιφυλακτικοί με απροσδόκητα ηλεκτρονικά μηνύματα που σας ζητούν να προβείτε σε άμεσες ενέργειες (π.χ. να μεταφέρετε χρήματα επειγόντως) ή που φαίνονται πολύ καλά για να είναι αληθινά.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε