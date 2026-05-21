Ιωάννα Μάνδρου για Σία Κοσιώνη: “Είμαι βεβαία ότι το επόμενο βήμα είναι βέβαιο”

Την Ιωάννα Μάνδρου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και η δημοσιογράφος Λιάνα Ζημάλη, όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό της Πέμπτης στο πρόγραμμα του STAR.

Ανάμεσα σε άλλα, βεβαίως, η γνωστή δημοσιογράφος κλήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ με την οποία και συνεργάστηκε για τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, η Ιωάννα Μάνδρου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “οι αλλαγές που έχουν γίνει στον ΣΚΑΪ, αυτή την περίοδο, είναι πολύ σημαντικές. Κυρίως ως προς την Σία Κοσιώνη, αλλά και του Βασίλη Παπαδρόσου, με τους οποίους έχω συνεργαστεί. 16 ολόκληρα χρόνια με τη Σία Κοσιώνη, λιγότερα με τον Βασίλη Παπαδρόσο”.

“Τους θεωρώ και τους δύο πάρα πολύ άξιους επαγγελματίες. Ειδικά στη Σία Κοσιώνη εύχομαι το καλύτερο για την επόμενη ημέρα. Είμαι βεβαία ότι το επόμενο βήμα είναι βέβαιο διότι είναι τόσο καλή επαγγελματίας που αποκλείεται να μη βρει άμεσα το καλύτερο για την ίδια. Δεν ήταν πρόβλεψη μου ότι θα αποχωρούσε από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια, αλλά και γω έφυγα από τον ΣΚΑΪ μετά από 16 χρόνια”.

“Αυτά δεν είναι εύκολα αλλά συμβαίνουν στη δουλειά μας. Εγώ δεν μετάνιωσα όταν αποχώρηση, γιατί πήρα αυτή την δύσκολη απόφαση μετά από πάρα πολύ κόπο” συμπλήρωσε, επίσης, η Ιωάννα Μάνδρου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στο STAR.

