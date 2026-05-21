Κ. Τασούλας από την Κέρκυρα: Χρέος μας η προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων και την ασφάλεια της χώρας

Τη σπουδαιότητα της Ένωσης των Επτανήσων με τον εθνικό κορμό, πριν από 162 χρόνια, αλλά και το μήνυμα μιας ακόμη μεγαλύτερης προσπάθειας για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από την Κέρκυρα, όπου τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις.

Ο κ. Τασούλας αμέσως μετά την παρέλαση απέδωσε τιμές στον 1ο Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, καταθέτοντας στεφάνι στο άγαλμα του και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την ιστορική επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα πριν από 162 χρόνια. Η Ένωση της Κέρκυρας και γενικότερα των Επτανήσων στον εθνικό κορμό, έγινε όταν ξεκάθαρη εθνική ιδεολογία ήταν η Μεγάλη Ιδέα, που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί πολλές δεκαετίες, μια εθνική ιδεολογία, βασισμένη σε ακλόνητους εθνοτικούς και ιστορικούς τίτλους.

Στις 21 Μαΐου 1864, o αρμοστής Χένρυ Στορκς, παραδίδει τα Ιόνια νησιά στον απεσταλμένο της Ελλάδας Θρασύβουλο Ζαΐμη. Στα φρούρια τους υποστέλλεται η Βρετανική σημαία και υψώνεται η ελληνική σημαία. Η περίοδος της βρετανικής προστασίας είχε λήξει.

Δυο μόλις μήνες μετά, οι εκλεγμένοι πληρεξούσιοι των Επτανήσων, γίνονται δεκτοί ως μέλη σε πανηγυρική συνεδρίαση στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση, στην Ελληνική Βουλή.

Η Ένωση της Επτανήσου, ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του Ελληνικού κράτους τιμά τους αγώνες των Επτανησίων, και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα ,εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες ,να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος ,από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση. Χρόνια Πολλά».

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου ο Μητροπολίτης Νεκτάριος κατά τον χαιρετισμό του, έκανε αναφορά στο χρονικό της Ένωσης, μίλησε για τις προκλήσεις του σήμερα, απέδωσε τα εύσημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του δώρισε, ως μέγιστη τιμή, τον Μεγαλόσταυρο του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς και μία εικόνα του προστάτη της Κέρκυρας.

Ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη και επισήμανε πως αυτή η χειρονομία του δίνει «το μέτρο των ευθυνών και των καθηκόντων του, με τα οποία καθημερινώς πρέπει να αναμετράται». «Είναι τιμή και προστασία», σημείωσε, «η οποία θα με συνοδεύει στο χρέος μου, στα καθήκοντα μου και είμαι βέβαιος πώς με τη βοήθεια του Αγίου, τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ