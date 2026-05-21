Μαρία Ηλιάκη για Eurovision 2026: "Φαρμακώθηκα, μας άξιζε καλύτερη θέση"

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε η Μαρία Ηλιάκη. Η παρουσιάστρια απάντησε για την πορεία του «Νωρίς Νωρίς», τα νούμερα τηλεθέασης, τη Eurovision, τον σύζυγό της, ενώ στο φινάλε τρόλαρε τη Φαίη Σκορδά για το γάμο της.

«Κάνουμε πλέον διψήφια νούμερα κι εγώ, ως γνωστή νουμεράκιας, χαίρομαι με αυτά τα νούμερα και στο διψήφιο τρελαίνομαι», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

Η Μαρία Ηλιάκη είπε στη συνέχεια: «Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου, δεν έχουμε συζητήσει κάτι, ούτε έχει κλειστεί ραντεβού ακόμα. Η πρόθεση η δική μας είναι να συνεχίσουμε. Αν ήμουν εγώ στην ΕΡΤ, θα μας… συνέχιζα!

Φαρμακώθηκα τη βραδιά της Eurovision, μας άξιζε καλύτερη θέση, μας έβλεπα πεντάδα. Με τον άντρα μου κλείσαμε οκτώ χρόνια. Είναι ο άνθρωπός μου, ο άντρας μου, το στήριγμά μου, τον λατρεύω, τον αγαπώ. Μακάρι να είμαστε για πάντα μαζί».

Κλείνοντας, η Μαρία Ηλιάκη αφιέρωσε στη Φαίη Σκορδά το τραγούδι «Ωραία που ‘ναι η νύφη μας».

