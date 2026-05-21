MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Ο Κώστας Τσουρός ευνοήθηκε γιατί του δόθηκαν όλα αυτά που ζήτησε στον ΣΚΑΪ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Για την πορεία του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ αλλά και και για την επερχόμενη συνεργασία Κατερίνας Καραβάτου και Χρήστου Φερεντίνου μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά την Πέμπτη.

“Ο Κώστας Τσουρός ευνοήθηκε γιατί του δόθηκαν όλα αυτά που ζήτησε. Του δόθηκε μια πολύ σημαντική ζώνη, μεγάλη σε διάρκεια εκπομπή, τρίωρη, δύο πάνελ όπως τα ήθελε” δήλωσε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

“Επάνδρωσε τα πάνελ του όπως ήθελε, νομίζω ότι του δόθηκαν τα πάντα. Ευνοήθηκε, δυστυχώς δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα”.

“Δεν είναι άσχημη ιδέα η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος στην ΕΡΤ, μ’ αρέσει. Ωραίο δίδυμο ακούγεται, πολύ φιλικό προς τον τηλεθεατή και με λιγότερο μπλαζέ ύφος”.

“Και οι δυο είναι πιο προσιτοί ως τηλεοπτικές περσόνες, αυτό εννοώ, το οποίο είναι σημαντικό όταν κάνεις τηλεόραση” πρόσθεσε, ακόμα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Κώστας Τσουρός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ΣΚΑΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θρίλερ στο δάσος της Στροφυλιάς: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά από εργαζόμενους

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Ράνια Τζίμα για Σία Κοσιώνη: Δεν ήταν εύκολη η αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, όλοι θα βρουν τα πατήματά τους

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

ΠΕΔΚΜ:  Αντιδρά για τη διάταξης που μεταφέρει την ευθύνη της αποκατάστασης σοβαρών βλαβών σε μισθωμένα κτήρια στους μισθωτές Δήμους

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Χωρίς νερό για τέσσερις ώρες σήμερα περιοχή στην ανατολική Θεσσαλονίκη

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη