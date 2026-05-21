Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Ο Κώστας Τσουρός ευνοήθηκε γιατί του δόθηκαν όλα αυτά που ζήτησε στον ΣΚΑΪ

Για την πορεία του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ αλλά και και για την επερχόμενη συνεργασία Κατερίνας Καραβάτου και Χρήστου Φερεντίνου μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά την Πέμπτη.

“Ο Κώστας Τσουρός ευνοήθηκε γιατί του δόθηκαν όλα αυτά που ζήτησε. Του δόθηκε μια πολύ σημαντική ζώνη, μεγάλη σε διάρκεια εκπομπή, τρίωρη, δύο πάνελ όπως τα ήθελε” δήλωσε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

“Επάνδρωσε τα πάνελ του όπως ήθελε, νομίζω ότι του δόθηκαν τα πάντα. Ευνοήθηκε, δυστυχώς δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα”.

“Δεν είναι άσχημη ιδέα η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος στην ΕΡΤ, μ’ αρέσει. Ωραίο δίδυμο ακούγεται, πολύ φιλικό προς τον τηλεθεατή και με λιγότερο μπλαζέ ύφος”.

“Και οι δυο είναι πιο προσιτοί ως τηλεοπτικές περσόνες, αυτό εννοώ, το οποίο είναι σημαντικό όταν κάνεις τηλεόραση” πρόσθεσε, ακόμα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.