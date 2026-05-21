Μαρόκο: Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατάρρευση κτιρίου στη Φεζ

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν όταν τετραώροφο κτίριο κατάρρευσε στη διάρκεια της νύχτας στη μαροκινή πόλη της Φεζ, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων ανατολικά του Ραμπάτ, όπως μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο 2M.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν να έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό ενώ οι κάτοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν προληπτικά καθώς υπάρχει ο φόβος για την κατάρρευση και άλλων κτισμάτων.

Στη Φεζ, την πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες, όπως τον Δεκέμβριο όταν δύο κτίρια κατέρρευσαν, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους.