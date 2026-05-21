Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό από αμέλεια μετά από εργασίες κοπής μετάλλου

Στη σύλληψη ημεδαπού για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τοπική Κοινότητα Προχώματος του Δήμου Χαλκηδόνος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στις 21 Μαΐου και ώρα 12:43, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτιών.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο άνδρας πραγματοποιούσε θερμές εργασίες κοπής μετάλλου, όταν προκλήθηκε ανάφλεξη σε ξηρά χόρτα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό οικοπεδικό χώρο με ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα, καίγοντας περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα έκτασης.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς, ενώ ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,23 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) υπενθυμίζει ότι συνεχίζονται εντατικοί έλεγχοι από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και την αποτροπή επικίνδυνων ενεργειών, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.