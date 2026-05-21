Πούτιν: Έκτακτο μέτρο για την ασφάλεια της Ρωσίας η χρήση πυρηνικών όπλων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Για την κοινή πυρηνική άσκηση που διεξάγουν Ρωσία και Λευκορωσία, μίλησαν μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη οι Βλαντίμιρ Πούτιν και Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Ο Ρώσος πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία να δηλώσει ότι, μπροστά στην αύξηση των παγκόσμιων εντάσεων και την εμφάνιση νέων απειλών, η πυρηνική τριάδα λειτουργεί ως αξιόπιστος εγγυητής της κυριαρχίας του Κράτους Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας, εξασφαλίζοντας την επίλυση στρατηγικών αποτρεπτικών καθηκόντων, τη διατήρηση της πυρηνικής ισοτιμίας και της ισορροπίας δυνάμεων παγκοσμίως.

Ο Πούτιν διευκρίνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους των ασκήσεων είναι η πρακτική εκτόξευση βαλλιστικών και κρουζ πυραύλων. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη χρήση πυρηνικών όπλων ως έκτακτο μέτρο ασφάλειας της χώρας.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε σε άλλο σημείο πως «η Ρωσία λειτουργεί με βάση ένα προγραμματισμένο σχέδιο και δεν εμπλέκεται σε αγώνα εξοπλισμών», προσθέτοντας πως η χώρα του «σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεών της».

Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις διεξάγουν ασκήσεις για την προετοιμασία και χρήση πυρηνικών δυνάμεων υπό την απειλή επιθετικότητας από τις 19 έως τις 21 Μαΐου. Οι ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί για την πρακτική κοινής προετοιμασίας και χρήσης πυρηνικών όπλων που έχουν αναπτυχθεί στη Λευκορωσία. Η εκπαίδευση στη μάχιμη χρήση πυρηνικών όπλων και η πυρηνική υποστήριξη στρατιωτικών μονάδων ξεκίνησε στη Λευκορωσία στις 18 Μαΐου.

