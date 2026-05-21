Πούτιν και Σι συζήτησαν την ιδέα μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στην Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινγκπίνγκ κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν μοιράστηκε με τον Σι την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στην Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

