Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου έξω από το Ολύμπιον για τη Μαρία Καρυστιανού και την ανακοίνωση του νέου κόμματος – Δείτε εικόνες

Πλήθος πολιτών έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται από νωρίς το απόγευμα έξω από τον κινηματογράφο Ολύμπιον, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενόψει της εκδήλωσης της Μαρίας Καρυστιανού για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα που προωθεί.

Η προσέλευση του κόσμου είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με πολίτες κάθε ηλικίας να σχηματίζουν ουρές μπροστά από τον χώρο της εκδήλωσης, ενώ αρκετοί υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του υπό σύσταση κόμματος, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της αναμενόμενης κοσμοσυρροής, έξω από το Ολύμπιον έχει στηθεί γιγαντοοθόνη, προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και όσοι δεν καταφέρουν να εισέλθουν στην αίθουσα.

Το κλίμα στο σημείο είναι έντονα πολιτικό, με συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων και εμφανή την κινητικότητα γύρω από την πρώτη δημόσια παρουσίαση του εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές θέσεις και τους στόχους του νέου πολιτικού σχηματισμού.