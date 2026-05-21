Συνελήφθη 20χρονος στο σπίτι του οποίου στην Κερατέα εντοπίστηκαν παράνομα όπλα

Στη σύλληψη ενός 20χρονου προχώρησαν μεσημβρινές ώρες της 20ης Μαΐου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Κερατέας, στο πλαίσιο επιχείρησης για τον εντοπισμό παράνομου οπλισμού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η υπόθεση διερευνήθηκε κατόπιν αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών για οικία στην περιοχή όπου, σύμφωνα με τις αρχές, αποκρύπτονταν όπλα.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 20χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο καραμπίνες, 21 φυσίγγια καθώς και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

