Προειδοποίηση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για όσους έρχονται από Κονγκό, Ουγκάντα και Νότιο Σουδάν λόγω Έμπολα

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα περιορισμούς εισόδου στη χώρα και αυξημένους ελέγχους σε όσους έρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, λόγω του ιού Έμπολα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση όλοι οι Αμερικανοί πολίτες και οι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι με προορισμό τις ΗΠΑ, που βρέθηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες, πρέπει να εισέρχονται αποκλειστικά μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Ντάλες της Ουάσινγκτον για αυξημένο έλεγχο.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) και η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) θα εφαρμόσουν ενισχυμένο έλεγχο δημόσιας υγείας στο αεροδρόμιο, ως απάντηση στην επιδημία του Έμπολα.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί τους πολίτες να είναι έτοιμοι για ακυρώσεις ή αλλαγές στις πτήσεις.

«Ενέργειες που πρέπει να κάνετε: Διαβάστε την Ειδοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σχετικά με τον Ενισχυμένο Έλεγχο για τον Έμπολα. Ελέγξτε τις Προξενικές Πληροφορίες για Αμερικανούς σχετικά με την Επιδημία του Έμπολα. Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για να επιβεβαιώσετε την πτήση και τη διαδρομή σας».