Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη – Εμπλέκονται τρεις οικογένειες – Συλλήψεις και συνολικά 77 κατηγορούμενοι

Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές οι έρευνες, τις οποίες επόπτευε η Δίωξη Ναρκωτικών τ5ης συγκεκριμένης υπηρεσίας, εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες κατά κύριο λόγο, στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής ενώ στην ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα.

Έχουν γίνει πάνω από 20 κατ’ οίκον έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερα από πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνη, περίπου 34.000 ευρώ, εννέα όπλα φυσίγγια και άλλα πειστήρια.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας και από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα η εμπλοκή κτηνοτρόφου, ο οποίος συγκεκριμένα φέρεται ότι αναζητούσε ζώα από άλλους, για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο.

Για την υπόθεση αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.