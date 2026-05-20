MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Κανονικά το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό της εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, αν και ο αντίπαλος θα παραταχθεί με πάρα πολλές αλλαγές.

Με την απογοήτευση για τον νέο αποκλεισμό από το Μουντιάλ, τρίτο συνεχόμενο, οι Ιταλοί είχαν αποφασίσει να υποβαθμίσουν εντελώς το φιλικό με την Ελλάδα, στέλνοντας στη χώρα μας την ομάδα U21. Κάτι που δεν άρεσε καθόλου, φυσικά, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στην ΕΠΟ.

Έτσι, έγινε η σχετική συζήτηση με την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία ξεκαθάρισε πως δεν θα έρθει η εθνική Ελπίδων στην Ελλάδα αλλά η κανονική εθνική ομάδα, με τη διαφορά ότι αυτή θα έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα καθώς πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και εν αναμονή της συμφωνίας με τον νέο προπονητή.

Το φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων, επομένως, θα διεξαχθεί κανονικά στις 7 Ιουνίου στο Ηράκλειο και ο Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις δοκιμές που θέλει.

Εθνική Ελλάδας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Αυτό είναι το καλύτερο ελληνικό νοσοκομείο σύμφωνα με τους πολίτες που νοσηλεύτηκαν έως τον Απρίλιο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Καρυστιανού: Αύριο στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει το κόμμα της – “Καθημερινά γινόμαστε περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Χρίστος Δήμας: Η ερευνητική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Η ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού για τη Eurovision 2026: “Η ανθρωπιά και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα την μεγαλύτερη αξία”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Καρυστιανού για Καραχάλιο: Προστατεύεται από το σύστημα το οποίο αναπαράγει τα ψεύδη του