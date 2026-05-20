Εθνική Ελλάδας: Κανονικά το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο

Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό της εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, αν και ο αντίπαλος θα παραταχθεί με πάρα πολλές αλλαγές.

Με την απογοήτευση για τον νέο αποκλεισμό από το Μουντιάλ, τρίτο συνεχόμενο, οι Ιταλοί είχαν αποφασίσει να υποβαθμίσουν εντελώς το φιλικό με την Ελλάδα, στέλνοντας στη χώρα μας την ομάδα U21. Κάτι που δεν άρεσε καθόλου, φυσικά, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στην ΕΠΟ.

Έτσι, έγινε η σχετική συζήτηση με την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία ξεκαθάρισε πως δεν θα έρθει η εθνική Ελπίδων στην Ελλάδα αλλά η κανονική εθνική ομάδα, με τη διαφορά ότι αυτή θα έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα καθώς πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και εν αναμονή της συμφωνίας με τον νέο προπονητή.

Το φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων, επομένως, θα διεξαχθεί κανονικά στις 7 Ιουνίου στο Ηράκλειο και ο Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις δοκιμές που θέλει.