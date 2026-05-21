Μαζική συμμετοχή πολιτών στη μεγάλη γιορτή “Καλαμαριά: Υγεία για όλους” στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού

Με εντυπωσιακή συμμετοχή πολιτών, δωρεάν εξετάσεις, προληπτικούς ελέγχους, δράσεις ενημέρωσης και τη συνεργασία δεκάδων φορέων, συλλόγων, επιστημονικών οργανώσεων και επαγγελματιών υγείας, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η μεγάλη δράση «Καλαμαριά: Υγεία για Όλους» στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Η πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμαριάς μετέτρεψε την καρδιά της πόλης σε ένα ανοιχτό κέντρο πρόληψης, φροντίδας και ευαισθητοποίησης για τη δημόσια υγεία.

Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας προσήλθαν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της δράσης, προκειμένου να υποβληθούν σε δωρεάν προληπτικούς ελέγχους και να ενημερωθούν για κρίσιμα ζητήματα υγείας. Έλεγχοι σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, τεστ μνήμης, κλινική εξέταση μαστού, οφθαλμολογικός και δερματολογικός έλεγχος, έλεγχος ακουστικής ικανότητας, πρόληψη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, πελματογράφημα, συμβουλευτική για τη διακοπή καπνίσματος, ενημέρωση για τη στοματική υγεία, τη σεξουαλική υγεία, τον μητρικό θηλασμό, την ψυχική υγεία, τις πρώτες βοήθειες και την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών ήταν μόνο μερικές από τις δεκάδες υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης.

«Η σημερινή ημέρα απέδειξε ότι η Καλαμαριά είναι μια πόλη που επενδύει στην πρόληψη, στη φροντίδα και στην ανθρώπινη ζωή. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου Καλαμαριάς αναγνωρίζεται και διακρίνεται πανελλαδικά γιατί βρίσκεται δίπλα στον πολίτη με συνέπεια, σχέδιο και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η υγεία δεν είναι προνόμιο των λίγων αλλά δικαίωμα όλων και ο Δήμος μας θα συνεχίσει να δημιουργεί ευκαιρίες πρόληψης, ενημέρωσης και έγκαιρης διάγνωσης για κάθε δημότη», τόνισε η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου.

Ιδιαίτερη αξία στη διοργάνωση έδωσε η συμμετοχή δεκάδων συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων, επιστημονικών φορέων, υγειονομικών δομών και επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Δήμο Καλαμαριάς, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και η συνεργασία μπορούν να παράγουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και του Κέντρου Υγείας 25ης Μαρτίου.

Ο Δήμος Καλαμαριάς ευχαριστεί θερμά τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, τους φορείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους εθελοντές και κυρίως τους πολίτες που αγκάλιασαν τη δράση, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα: η πρόληψη σώζει ζωές και η υγεία αφορά όλους μας.