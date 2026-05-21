Τραμπ για το Ιράν: Θα αποφασίσουμε ότι δεν θα έχουν πυρηνικά, αλλιώς θα κάνουμε κάτι δραστικό

Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προσφύγουν οι ΗΠΑ στη βία για να σταματήσουν την Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου επικεφαλής της EPA, της αρχής για την προστασία του περιβάλλοντος, τόνισε ότι «είτε θα φροντίσουμε να μην αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είτε θα αναγκαστούμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα», είπε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο.

Πρόσθεσε ότι «όταν το θέμα τεθεί στον λαό της χώρας μας, όλοι θα συμφωνήσουν ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Trump: "Look, we're gonna either make sure they don't a nuclear weapon or we're gonna have to do something very drastic. And I believe when it's put to the people of our country, they will all agree that we cannot let Iran have a nuclear weapon." pic.twitter.com/l6kOgDbPtK — Aaron Rupar (@atrupar) May 21, 2026

Όσο για το εμπλουτισμένο ουράνιο, ο Τραμπ είπε ότι «μόλις το πάρουμε στα χέρια μας, πιθανόν θα το καταστρέψουμε, γιατί δεν το θέλουμε».

«Θα πω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο πρέπει να συζητήσουμε -και συνήθως τα fake news το κόβουν», είπε.

Ισχυρίστηκε δε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, αν και λίγο αργότερα απαίτησε από το Ιράν να… ανοίξει τα Στενά.

TRUMP: "We have total control of the Strait of Hormuz"



TRUMP MOMENTS LATER: "We want the Strait of Hormuz open" pic.twitter.com/dWVybIV8CJ — Aaron Rupar (@atrupar) May 21, 2026

Για την Κούβα είπε ότι «άλλοι πρόεδροι προσπαθούσαν να κάνουν κάτι εδώ και 50-60 χρόνια, φαίνεται όμως ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα το κάνει». Όπως είπε μάλιστα, θέλει να βοηθήσει την Κούβα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Τέλος, για το περιβόητο έργο της αίθουσας χορού και την προοπτική να μην εγκρίνει το Κογκρέσο τα χρήματα για την κατασκευή της, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι, αν δεν ολοκληρωθεί το έργο, «ο Λευκός Οίκος δεν θα είναι πολύ ασφαλές μέρος».

Trump on Ballroom: A tremendous amount of what's being done with respect to the ballroom is for national security. We have a drone port. We have also we have the glass that's for inches thick. Bulletproof glass. We have bulletproof walls. You need a place like this. pic.twitter.com/KN1fmrt3Gn — Open Source Intel (@Osint613) May 21, 2026

Επανέλαβε δε ότι η αίθουσα θα διαθέτει «χώρο στάθμευσης» για drone, αλεξίσφαιρο γυαλί στα παράθυρα αλλά και… αλεξίσφαιρους τοίχους.