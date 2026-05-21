MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για το Ιράν: Θα αποφασίσουμε ότι δεν θα έχουν πυρηνικά, αλλιώς θα κάνουμε κάτι δραστικό

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προσφύγουν οι ΗΠΑ στη βία για να σταματήσουν την Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου επικεφαλής της EPA, της αρχής για την προστασία του περιβάλλοντος, τόνισε ότι «είτε θα φροντίσουμε να μην αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είτε θα αναγκαστούμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα», είπε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο.

Πρόσθεσε ότι «όταν το θέμα τεθεί στον λαό της χώρας μας, όλοι θα συμφωνήσουν ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Όσο για το εμπλουτισμένο ουράνιο, ο Τραμπ είπε ότι «μόλις το πάρουμε στα χέρια μας, πιθανόν θα το καταστρέψουμε, γιατί δεν το θέλουμε».

«Θα πω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο πρέπει να συζητήσουμε -και συνήθως τα fake news το κόβουν», είπε.

Ισχυρίστηκε δε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, αν και λίγο αργότερα απαίτησε από το Ιράν να… ανοίξει τα Στενά.

Για την Κούβα είπε ότι «άλλοι πρόεδροι προσπαθούσαν να κάνουν κάτι εδώ και 50-60 χρόνια, φαίνεται όμως ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα το κάνει». Όπως είπε μάλιστα, θέλει να βοηθήσει την Κούβα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Τέλος, για το περιβόητο έργο της αίθουσας χορού και την προοπτική να μην εγκρίνει το Κογκρέσο τα χρήματα για την κατασκευή της, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι, αν δεν ολοκληρωθεί το έργο, «ο Λευκός Οίκος δεν θα είναι πολύ ασφαλές μέρος».

Επανέλαβε δε ότι η αίθουσα θα διαθέτει «χώρο στάθμευσης» για drone, αλεξίσφαιρο γυαλί στα παράθυρα αλλά και… αλεξίσφαιρους τοίχους.

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Παπασταύρου: Προχωράμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Χατζηδάκης στο Βερολίνο: Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε παράδειγμα επιτυχίας

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Έντονη διαφωνία Τραμπ- Νετανιάχου για το Ιράν: Η πρόταση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις και η αντίδραση του Ισραήλ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Η άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου ανοίγει τον δρόμο για ποινική διερεύνηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 λεπτά πριν

Ανδρουλάκης: Η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Απέσπασαν 2.900 ευρώ με πρόσχημα “επείγον χειρουργείο”