Νέα επίθεση Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Η Μαρία βλέπει τον Νίκο παντού ακόμα και τώρα στο Ολύμπιον»

Νέο μπαράζ αναρτήσεων στα social media εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος ενάντια στη Μαρία Καρυστιανού, που παρουσιάζει το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη.

«Make Maria Great Again» γράφει με αρκετή δόση ειρωνείας, ανάμεσα σε άλλα, για τη Μαρία Καρυστιανού τη στιγμή των αποκαλυπτηρίων του νέου πολιτικού φορέα στη συμπρωτεύουσα και προσθέτει στον ίδιο τόνο: «Υπέρτατος καθοδηγητής μας ο Άρχοντας του Gotham City, ο Joker! Ενώνουμε Πειρατες, Μαραθωνομαχους, Ολυμπιακους, Παοκτζηδες και ΜΑΣΚοφορους του Μασκ».

Δείτε τις αναρτήσεις του:

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Νίκου Καραχάλιου, κατηγορώντας τον γνωστό επικοινωνιολόγο για «υπερτοξικό» κλίμα.

