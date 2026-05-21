Τρίκαλα: Συνελήφθησαν την ώρα που πήγαιναν να πάρουν κοσμήματα ως δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, δύο ημεδαποί (36χρονος και 24χρονη), σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος 26χρονου ημεδαπού και άγνωστου –μέχρι στιγμής- ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης/ομάδας και απόπειρα απάτης.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (20-05-2026) στα Τρίκαλα, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπό άνδρα, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος στην οικία του, προσπάθησε να τον πείσει να αφήσει όλα τα κοσμήματα και χρήματα έξω από την οικία του.

Ακολούθως, λίγο αργότερα, μετέβησαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο έξωθεν της οικίας οι δύο δράστες, προκειμένου να παραλάβουν τα ανωτέρω, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν από προστρέξαντες αστυνομικούς.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, μετέβησαν στο σημείο κατ’ εντολή των συνεργών τους, οι οποίοι αναζητούνται. Κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο όχημα, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα από τους συλληφθέντες.