MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Στήνουν γιγαντοοθόνη και εξέδρα έξω από το Ολύμπιον για την ανακοίνωση κόμματος από την Καρυστιανού – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη σημερινή εκδήλωση στο Ολύμπιον, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οποία η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να ανακοινώσει την ίδρυση πολιτικού φορέα.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 18:30. Η προσέλευση του κοινού αναμένεται να είναι μεγάλη και εκτιμάται πως δεν θα χωρέσουν όλοι στην αίθουσα του Ολύμπιον. Για τον λόγο αυτό θα στηθεί γιγαντοοθόνη και εξέδρα έξω από το Ολύμπιον.

Ήδη από το πρωί οι ετοιμασίες για την εκδήλωση είναι σε εξέλιξη. Στο σημείο εξωτερικά του Ολύμπιον έχει στηθεί η εξέδρα και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να τοποθετηθεί και η γιγαντοοθόνη.

Σε βίντεο που ανήρτησε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Καρυστιανού κάλεσε τον κόσμο να παρευρεθεί στον κινηματογράφο “Ολύμπιον” στις 18:30 για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

“Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για Δικαιοσύνη μπορούν”, είπε η ίδια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ιράν: Η Τεχεράνη “εξετάζει” νέα πρόταση των ΗΠΑ, μετά την επίσκεψη του Πακιστανού μεσολαβητή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τροχαίο στη Λαμία, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε παρκαρισμένο – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Επιδημία έμπολα στην Αφρική: Το Λονδίνο θα διαθέσει 23 εκατ ευρώ για να μην εξαπλωθεί ο ιός

ΔΙΕΘΝΗ 50 λεπτά πριν

90η ΔΕΘ: Εκπνέει στις 31 Μαΐου η προπώληση εισιτηρίων σε προνομιακή τιμή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε o 69χρονος που επιτέθηκε σε διασώστες του ΕΚΑΒ όταν πήγαν να τον βοηθήσουν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων 50 πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι βουλευτές