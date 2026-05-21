Θεσσαλονίκη: Στήνουν γιγαντοοθόνη και εξέδρα έξω από το Ολύμπιον για την ανακοίνωση κόμματος από την Καρυστιανού – Δείτε βίντεο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη σημερινή εκδήλωση στο Ολύμπιον, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οποία η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να ανακοινώσει την ίδρυση πολιτικού φορέα.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 18:30. Η προσέλευση του κοινού αναμένεται να είναι μεγάλη και εκτιμάται πως δεν θα χωρέσουν όλοι στην αίθουσα του Ολύμπιον. Για τον λόγο αυτό θα στηθεί γιγαντοοθόνη και εξέδρα έξω από το Ολύμπιον.

Ήδη από το πρωί οι ετοιμασίες για την εκδήλωση είναι σε εξέλιξη. Στο σημείο εξωτερικά του Ολύμπιον έχει στηθεί η εξέδρα και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να τοποθετηθεί και η γιγαντοοθόνη.

Σε βίντεο που ανήρτησε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Καρυστιανού κάλεσε τον κόσμο να παρευρεθεί στον κινηματογράφο “Ολύμπιον” στις 18:30 για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

“Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για Δικαιοσύνη μπορούν”, είπε η ίδια.