ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης χρησιμοποιεί το predator για να απορρίψει την Εξεταστική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να αλλάξει η διαδικασία ψηφοφορίας και να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις αυριανές κοινοβουλευτικές διαδικασίες για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ύστερα από δική του πρόταση.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο πρώην υπουργός αναρωτήθηκε με νόημα γιατί δεν τον κάλεσε από μόνος του ο Εισαγγελέας για την υπόθεση της παρακολούθησης του και χαρακτήρισε την τοποθέτηση του διοικητή της ΕΥΠ και τα ήξεις αφήξεις του στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών ως μη ικανοποιητικά».

Σχετικά με τη στάση μελών του υπουργικού συμβουλίου, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Βορίδης «όπως και άλλοι συνάδελφοι του στο υπουργικό συμβούλιο-στόχοι του predator, αναμετρήθηκαν με το καθήκον τους απέναντι στην αλήθεια, στο δημόσιο συμφέρον, στην εθνική ασφάλεια αλλά και απέναντι στην ιστορία της Παράταξης τους και επέλεξαν προς χάριν της καρέκλας τους να μείνουν βουβοί», προσθέτοντας πως «και αυτή η σιωπή είναι ενοχική, κ. Βορίδη».

Στον αντίποδα, το κόμμα παραθέτει τις ενέργειες του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας: «Δεν θέλουμε να τον “αναστατώσουμε” αλλά με μια τέτοια μηνυτήρια αναφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που δεν έβαλε το δημοκρατικό καθήκον του στην άκρη, πέτυχε την καταδίκη 4 κατηγορουμένων, την κατάρριψη ως αντισυνταγματικού του νόμου Τσιάρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την αποκάλυψη του σκανδάλου».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, οι οποίες, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, πάνε «σε άλλο επίπεδο τον εμπαιγμό έναντι των πολιτών»: «Να πω ότι μου ήρθε αυτό το χαρτί, πάρτε και μια μήνυση κατά αγνώστων δραστών γιατί κάποιος μου έκανε αυτό το κακό πράγμα. Η μήνυση κατά αγνώστων, όπως ξέρουμε, ουσιαστικά πάει σε ένα αρχείο αγνώστων δραστών και ανασύρεται όταν υπάρξουν κάποια στοιχεία».