Χωρίς νερό για τρεις ώρες αύριο περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

Χωρίς νερό για διάστημα τριών ωρών θα μείνει αύριο Παρασκευή περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 22/05/2025, από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Μιχαήλ Ψελλού 42 του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κανελλοπούλου, Καθηγητή Ευρυγένη καθώς και τις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, σημειώνει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.