Αχιλλέας Μπέος για Eurovision 2026: Οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες είναι πρότυπο για την κοινωνία;

Με σκληρή γλώσσα σχολίασε ο Αχιλλέας Μπέος τη Eurovision 2026, αναφερόμενος τόσο στον Akyla όσο και στον Γιώργο Καπουτζίδη. Οι δηλώσεις του έγιναν δημόσια και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να κάνουν λόγο για προσβλητικό και ακραίο λόγο.

Ο δήμαρχος Βόλου ξεκίνησε λέγοντας πως δεν θέλει οι απόψεις του να χαρακτηριστούν «σεξιστικές» ή «φοβικές», επιμένοντας όμως ότι διαφωνεί πλήρως με την εικόνα που – όπως υποστήριξε – προβλήθηκε μέσα από τον μουσικό διαγωνισμό.

«Προσέξτε μην αρχίσετε τις αηδίες περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στον Akylas, δηλώνοντας πως προσωπικά του είναι συμπαθής, αλλά θεωρεί υπερβολική τη δημοσιότητα γύρω από τη συμμετοχή του στη Eurovision.

«Κατ’ αρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Akylas, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και το λέω ειλικρινά. Αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί πάνω από έναν μήνα να ασχολείστε με αυτό το θέμα», είπε.

«Δεν είναι αυτή η Ελλάδα»

Ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε έντονα τη διαφωνία του με τον τρόπο παρουσίασης της ελληνικής συμμετοχής, λέγοντας πως θεωρεί ότι δεν εκπροσωπεί την εικόνα της χώρας.

«Παρουσιάζετε μια τραγική εικόνα για την Ελλάδα, ένα παιδί να κουνάει τον κ@@@ του. Πείτε μου εσείς, αυτή είναι η Ελλάδα; Ρε δεν ντρέπεστε λίγο;», ανέφερε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στον Γιώργος Καπουτζίδης, σχολιάζοντας τον ρόλο τηλεοπτικών προσώπων και της Eurovision στη δημόσια εικόνα που διαμορφώνεται για τους νέους.

«Τι νομίζετε ότι είναι; Οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες είναι πρότυπα για την κοινωνία και τα νέα παιδιά; Θα σοβαρευτείτε λιγάκι;», είπε μεταξύ άλλων.

Η αναφορά σε ΕΡΤ και ιδιωτικά κανάλια

Ο δήμαρχος Βόλου απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τα ιδιωτικά κανάλια αλλά και τη ΕΡΤ, ζητώντας – όπως είπε – να υπάρξουν όρια στο περιεχόμενο που προβάλλεται.

«Κάνω μία έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών όσο και πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Τι είναι αυτό; Θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά», δήλωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αχιλλέας Μπέος υποστήριξε πως σέβεται την προσωπική ζωή κάθε ανθρώπου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος δεν εκφράζεται από την εικόνα που – κατά την άποψή του – προβάλλεται μέσα από τέτοιες εμφανίσεις.