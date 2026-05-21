Μαίρη Κοντολούρη: Ο σκύλος μου μύρισε τον καρκίνο που δεν είχε δει η μαστογραφία

Η Μαίρη Κοντολούρη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε για την καριέρα της και την περιπέτεια της υγείας της.

«Δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Το πιο αληθινό ρεπορτάζ που υπάρχει είναι το αστυνομικό και εκεί τελειώνουν όλα», είπε αρχικά η Μαίρη Κοντολούρη.

Η Μαίρη Κοντολούρη πρόσθεσε: «Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις και μπορώ να πω ότι οι εκπομπές μερικές φορές κάνουν πιο καλή δουλειά από τις ειδήσεις. Είναι πιο αληθινές και βγάζουν πιο πολλά».

Για την περιπέτεια της υγείας της, η Μαίρη Κοντολούρη απάντησε: «Διεγνώσθη με καρκίνο μαστού πριν από 10 χρόνια ακριβώς, εξαιτίας του σκύλου μου που μύρισε έναν καρκίνο που δεν είχε δει η μαστογραφία.

Ο σκύλος μου είχε καρκίνο, και πριν πεθάνει είχε μία εμμονή με το στήθος μου. Ένα, ούτε 24ωρο μετά που ‘έφυγε’ από τη ζωή, πήγα και έκανα έναν τρισδιάστατο υπέρηχο μαστού και μου βρήκαν ότι είχα έναν προχωρημένο καρκίνο και μπήκα σε διαδικασία δύσκολη».