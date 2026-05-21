90η ΔΕΘ: Εκπνέει στις 31 Μαΐου η προπώληση εισιτηρίων σε προνομιακή τιμή

Για κάθε οικογένεια, η επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια παράδοση που περνάει από γενιά σε γενιά, μια εμπειρία γεμάτη χρώματα, φωνές, γεύσεις και πλατιά παιδικά χαμόγελα. Φέτος, η ιστορική 90ή ΔΕΘ ετοιμάζεται να αγκαλιάσει τους επισκέπτες της πιο φιλόξενα από ποτέ.

Με στόχο να κάνει τη ΔΕΘ ακόμη πιο προσβάσιμη σε όλους, η ΔΕΘ-HELEXPO προσφέρει τη δυνατότητα εξασφάλισης εισιτηρίου εισόδου με το ιδιαίτερα προσιτό κόστος των 5 ευρώ. Η διάθεση αυτών των «earlybird» εισιτηρίων ολοκληρώνεται την Κυριακή, 31 Μαΐου.

Για να αποφευχθεί η αναμονή στα ταμεία και να οργανωθεί η βόλτα των επισκεπτών της ΔΕΘ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η φετινή πολιτική εισιτηρίων διαμορφώνεται κλιμακωτά ως εξής:

Έως τις 31 Μαΐου: 5€ (Ειδική τιμή προπώλησης)

5€ (Ειδική τιμή προπώλησης) Από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου: 7€

7€ Από 1η Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ: 9€

Η χαμηλή τιμή του εισιτηρίου είναι μόνο η αφορμή, καθώς η πραγματική μαγεία κρύβεται στις εμπειρίες που περιμένουν τους μικρούς μας φίλους στηΔΕΘ.

Η 90ή ΔΕΘ, με Τιμώμενη Χώρα την Ιαπωνία, θα ανοίξει τις πύλες της από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Αποτελώντας μια μεγάλη γιορτή που “αναπνέει” μαζί με την πόλη και τους ανθρώπους της προσφέρει ένα πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων και γεγονότων, το οποίο ειδικά φέτος, στην 90ή διοργάνωση της ΔΕΘ, ετοιμάζεται να προσφέρει στους επισκέπτες ποικίλες δραστηριότητες.

Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι των σχολείων, η JuniorLand επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στους υπαίθριους χώρους του εκθεσιακού κέντρου. Σχεδιασμένη με φροντίδα και πολλή αγάπη από τις καλύτερες ψυχαγωγικές ομάδες της Θεσσαλονίκης ηJuniorLand υπόσχεται αξέχαστες στιγμές μέσα από ένα πλούσιο, δωρεάν πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει:

Παραμυθένιες θεατρικές παραστάσεις στον ειδικά διαμορφωμένο «κήπο των παιδιών»

Φαντασμαγορικά show με τεράστιες σαπουνόφουσκες

Ζογκλερικά παιχνίδια με κορύνες και μπάλες

Εντυπωσιακά ακροβατικά με μονόκυκλο και ξυλοπόδαρους

Ζωγραφική προσώπου (facepainting) για μεταμορφώσεις σε αγαπημένους ήρωες.

Για 9 ημέρες, περισσότεροι από 200.000 επισκέπτες αναμένεται να γίνουν κομμάτι αυτής της εμπειρίας, περιηγούμενοι ανάμεσα σε 1.000+ εκθέτες και ανακαλύπτοντας 10+ ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα. Από τα πλούσια πολιτιστικά δρώμενα και τα 8 μεγάλα Live MusicEvents που θα ξεσηκώσουν τα βράδια μας, μέχρι τον πολύχρωμο κόσμο της JuniorLand που θα μαγέψει τα παιδιά, η φετινή ΔΕΘ υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον και το χαμόγελο κάθε μέλους της οικογένειας.

