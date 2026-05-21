Θεσσαλονίκη: Οι αστυνομικοί καταγγέλουν σοβαρή υποστελέχωση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ευόσμου-Κορδελιού

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ζητά άμεση ενίσχυση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Ευόσμου-Κορδελιού και θέτει σοβαρά ερωτήματα για την επιχειρησιακή επάρκεια και τη λειτουργία του Τμήματος.

Σύμφωνα με την ΕΑΥΘ, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το ΤΔΕΕ Ευόσμου-Κορδελιού, έπειτα από σωρεία παραπόνων συναδέλφων σχετικά με τη σοβαρή υποστελέχωση της εν λόγω υπηρεσίας.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενημερωθήκαμε ότι το ΤΔΕΕ Ευόσμου-Κορδελιού υπολείπεται σημαντικά της προβλεπόμενης οργανικής του δύναμης.

Συγκεκριμένα, ενώ προβλέπεται να υπηρετούν 39 αστυνομικοί, την δεδομένη χρονική στιγμή υπηρετούν μόλις 24, με πρόσφατη ενίσχυση μίας συναδέλφου κατόπιν πρωτοβουλίας της ίδιας της υπηρεσίας.



Σύμφωνα με όσα μας μεταφέρθηκαν από τους συναδέλφους, δεν υπάρχει εποχούμενη περιπολία σε καμία βάρδια του 24ώρου, τη στιγμή που το Τμήμα είναι καθημερινά επιβαρυμένο με μεγάλο αριθμό φυλάξεων στόχων.



Παράλληλα, στο Γραφείο Ταυτοτήτων επικρατεί τεράστιος φόρτος εργασίας. Να σημειωθεί ότι από την 1η Ιουνίου 2026, όπου και αναμένεται αύξηση των διαθέσιμων ραντεβού, οι μόλις τέσσερις (4) συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί (εκ των οποίων, η μία (1) είναι αποσπασμένη παρά τη θέλησή της), θα αδυνατούν ουσιαστικά να ανταποκριθούν στον τεράστιο φόρτο εργασίας.



Εάν συνυπολογιστεί επίσης ότι από τα μέσα Ιουνίου ξεκινούν και οι προγραμματισμένες θερινές άδειες, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το ΤΔΕΕ Ευόσμου-Κορδελιού οδεύει ουσιαστικά προς λουκέτο.



Την ίδια ώρα, οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας καλούνται να διαχειριστούν ολομόναχοι και να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο καθηκόντων και περιστατικών.



Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, με αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης και ιδιαίτερα επιβαρυμένο φόρτο εργασίας, ενώ καθημερινά καταγράφονται σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας και βίας ανηλίκων.

Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η άμεση ενίσχυση του ΤΔΕΕ Ευόσμου-Κορδελιού με τουλάχιστον πέντε (5) συναδέλφους, καθώς και η ουσιαστική μόνιμη ενίσχυσή του κατά τις επερχόμενες μεταθέσεις.



Τα περισσότερα ΤΔΕΕ εδώ και μια δεκαετία είναι μόνιμα υποστελεχωμένα και η εκάστοτε ηγεσία της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προσπαθεί, με «αλχημείες», να καλύψει τα κενά.



Αντί να ιδρύονται συνεχώς νέες υπηρεσίες και επιχειρησιακές ομάδες, ας αναλάβει η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία πρωτοβουλίες για την ουσιαστική ενίσχυση τόσο των ΤΔΕΕ όσο και των ΑΤ, τα οποία αποτελούν το κύτταρο της αστυνόμευσης κάθε Δήμου και τους κύριους αποδέκτες των καταγγελιών και παραπόνων των πολιτών.