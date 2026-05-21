Δράμα: Χειροπέδες σε άνδρα που ήταν σε μπαλκόνι με όπλο – Είχε και πλαστό χαρτονόμισμα

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες στη Δράμα για οπλοκατοχή και για κατοχή πλαστού χαρτονομίσματος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από σχετική καταγγελία, ο άνδρας εντοπίσθηκε να κινείται ένοπλος σε μπαλκόνι 1ου ορόφου πολυκατοικίας και στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει χωρίς να τα καταφέρει, ενώ στη συνέχεια αφού απέρριψε στο έδαφος ένα πιστόλι ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -1.100- ευρώ και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των -100- ευρώ. Κατασχέθηκαν επίσης το πιστόλι που κατείχε με -1- φυσίγγιο, ενώ από την περεταίρω έρευνα του χώρου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1- γεμιστήρα με -4- φυσίγγια.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.

