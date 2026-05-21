Πέθανε η μητέρα του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, Αγγελική Τσικμετζόγλου

Ο Ιάσων Τριανταφυλλίδης «έφυγε» από τη ζωή στις 27 Ιανουαρίου 2025 και σχεδόν 1,5 χρόνο αργότερα πέθανε και η μητέρα του, Αγγελική Τσικμετζόγλου.

Τη δυσάρεστη είδηση μετέδωσε η εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη (21.05.2026), σημειώνοντας ότι η μητέρα του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, Αγγελική Τσικμετζόγλου, άφησε την τελευταία της πνοή μία μέρα νωρίτερα.

Μάλιστα, οι συντελεστές της εκπομπής του MEGA, που παρουσιάζει η Φαίη Σκορδά επισήμαναν ότι μητέρα και γιος είχαν τρομερό δέσιμο και ο θάνατό του ήταν μία αβάστακτη πληγή για εκείνη.

«Η Αγγελική, που την είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ, μετά τον χαμό του Ιάσονα, με τα λόγια για τον γιο της, για τη σχέση τους», τόνισε η Φαίη Σκορδά.

Σημειώνεται ότι ο δημοσιογράφος Ιάσων Τριανταφυλλίδης «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Συνέχιζε, όμως, να είναι ενεργός, έχοντας μάλιστα τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή.

